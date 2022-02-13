Токаев посетил мечеть на 40 дней с январской трагедии в Казахстане

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Нур-Султане, где принял участие в церемонии в память о погибших в ходе январских беспорядков. Об этом сообщили на сайте главы республики.

После поминальной молитвы Токаев отметил, что на долю казахстанцев в 2022 году выпали тяжелые испытания. Он назвал январские события настоящей трагедией и потрясением для всей страны. Многие люди погибли. Власти отдельно расследуют каждый случай смерти.

«Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск», — заявил президент Казахстана.

Токаев напомнил, что из-за потерь в стране объявляли День общенационального траура.

«Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв», — сказал Токаев, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Он заверил, что людей не оставят наедине с их горем. Всем семьям, которые потеряли родных, окажут материальную помощь.

Жертвами январских беспорядков в Казахстане стали 227 человек, включая 19 силовиков.

Ранее, 10 февраля, Токаев посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер заявил, что в январе Казахстан подвергся атаке неких международных бандформирований, воспользовавшихся непростой ситуацией в стране.