Токаев пообещал не принимать «репрессивных мер» к митингующим в Казахстане

В день парламентских выборов в Казахстане начались митинги. Силовики будут действовать строго по закону — никаких репрессивных мер применять не будут. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Я полагаю, что протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать строго в соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений, как вы выразились, предприниматься не будут», — цитирует Tengrinews Токаева.

Глава Казахстана проголосовал на парламентских выборах во Дворце школьников в Нур-Султане.

Сегодня в Казахстане проходят выборы в нижнюю палату парламента — мажилис и местные представительные органы — маслихаты. В них участвуют пять партий. Протестующие собрались в Алма-Ате и Нур-Султане. Они призывают к бойкоту выборов. Полицейские точечно задерживают участников митингов.