Токаев исключил День первого президента Казахстана из списка госпраздников | 360°

Мир 29 сентября 2022, 09:23 Поделиться Telegram

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Viber Токаев исключил День первого президента Казахстана из списка госпраздников Токаев подписал закон, исключающий День первого президента из списка госпраздников РИА «Новости»

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Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который исключил День первого президента страны из списка государственных праздников. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан „О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников“, — говорится в сообщении в Telegram.

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День первого президента приходился на 1 декабря и был нерабочим. Праздник учредили в честь первого главы государства Нурсултана Назарбаева, который занимал этот пост президента республики с 1 декабря 1991 года до 20 марта 2019 года.

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Одновременно в праздничный календарь Казахстана вносятся и другие изменения. В частности, законодательство устанавливает национальным праздником День республики — 25 октября. А День независимости, 16 декабря, — государственным праздником.

Ранее Токаев вернул столице Казахстана название Астана. Внести изменения в Конституцию Казахстана президент предложил в начале сентября, во время обращения к жителям страны. Все поправки одобрил парламент республики. Депутаты проголосовали за принятие закона единогласно.

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