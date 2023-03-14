Мир 14 марта 2023, 13:10 Токаев отметил важность визита Путина в Казахстан в этом году Токаев на встрече с послом России отметил значение визита Путина в Казахстан РИА «Новости»

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Визит президента России Владимира Путина в Казахстан в этом году имеет важное значение, заявил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским послом Алексеем Бородавкиным. Информацию о переговорах сторон опубликовала пресс-служба главы республики.

Помимо значения визита президента России в Казахстан, Токаев обратил внимание и на предстоящий XIX Форум межрегионального сотрудничества. Он состоится в Костанае осенью этого года.

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Пресс-служба Кремля 6 марта сообщала о телефонной беседе Путина и Токаева. В ходе разговора политики подробно обсудили ряд практических аспектов развития двустороннего сотрудничества стран в сфере экономики и торговли, а также взаимодействие в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях.

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Лидеры России и Казахстана подтвердили, что настроены и дальше укреплять союзнические отношения, а также продолжать контакты на разных уровнях.

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