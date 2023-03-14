14 марта 2023, 13:10
Токаев отметил важность визита Путина в Казахстан в этом году
Токаев на встрече с послом России отметил значение визита Путина в Казахстан
Визит президента России Владимира Путина в Казахстан в этом году имеет важное значение, заявил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским послом Алексеем Бородавкиным. Информацию о переговорах сторон опубликовала пресс-служба главы республики.
Помимо значения визита президента России в Казахстан, Токаев обратил внимание и на предстоящий XIX Форум межрегионального сотрудничества. Он состоится в Костанае осенью этого года.
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Пресс-служба Кремля 6 марта сообщала о телефонной беседе Путина и Токаева. В ходе разговора политики подробно обсудили ряд практических аспектов развития двустороннего сотрудничества стран в сфере экономики и торговли, а также взаимодействие в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях.
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Лидеры России и Казахстана подтвердили, что настроены и дальше укреплять союзнические отношения, а также продолжать контакты на разных уровнях.
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