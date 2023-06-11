Мир 11 июня 2023, 11:24 Токаев объявил 12 июня в Казахстане днем траура Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим в лесном пожаре РИА «Новости»

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В Казахстане 12 июня объявили днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области. Решение об этом принял президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Этот понедельник я объявляю днем общенационального траура. Мы будем скорбеть вместе с вами, вспоминать имена погибших», — сказал Токаев.

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Он призвал жителей Казахстана крепиться и сохранять спокойствие, пообещав принять все необходимые меры на уровне правоохранительных органов и министерств для стабилизации ситуации.

На встрече с семьями погибших президент республики отметил, что произошедшее стало большой трагедией для всего казахского народа.

«Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты», — сказал Токаев.

Правительству республики он поручил оказать родственникам жертв пожара всестороннюю поддержку.

В результате пожара в Абайской области погибли, по последним данным, 14 человек. Соболезнования главе Казахстана выразил президент России Владимир Путин.

Площадь возгорания в республиканском МЧС оценили в 60 тысяч гектаров. Для борьбы с огнем привлекли около 300 единиц техники, порядка полутора тысяч человек и 11 вертолетов.