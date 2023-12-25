Мир 25 декабря 2023, 21:00 Токаев объяснил, как улучшить интернет-трафик в ЕАЭС Президент Токаев предложил провести оптоволоконную линию РФ — Казахстан — Иран Unsplash

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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев предложил провести волоконно-оптическую линию между Россией, Казахстаном и Ираном. С такой идеей он выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Мера поможет подключиться к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана, и улучшить интернет-трафик в ЕАЭС.

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«Это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции нашего Союза в логистике данных на глобальном уровне», — подчеркнул Токаев.

Он добавил, что Казахстан активно занимается развитием сферы IT, и уже более 90% госуслуг в стране оказывают в цифровом формате. Государство поставило цель: к 2026 году довести экспорт IT-услуг до одного миллиарда в долларовом эквиваленте.

Ранее Токаев заявил, что Россия и Казахстан стали настоящими стратегическими партнерами и союзниками. Два государства имеют огромные возможности для расширения торговли, подчеркнул президент.