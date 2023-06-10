Мир 10 июня 2023, 10:14 Токаев не примет участие в ПМЭФ-2023 Reuters: Токаев пошлет на ПМЭФ двух казахстанских чиновников, а сам не приедет РИА «Новости»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не будет принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Об этом в пресс-службе правительства страны сообщили агентству Reuters. Причины такого решения объяснять не стали.

На ПМЭФ-2023 вместо Токаева прибудут заместитель премьер-министра Роман Скляр и заместитель министра экономики Тимур Жаксылыков.

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В прошлом году Токаев участвовал в форуме. В ходе пленарного заседания он сообщил, что Казахстан не признает «квазигосударственные территории». Под ними политик имел в виду ДНР и ЛНР, напомнил РБК.

Токаев также указал, что международное право строится на Уставе ООН, а два ключевых принципа документа — право наций на самоопределение и целостность государств вступили в противоречие.

В этом году ПМЭФ пройдет 14–17 июня. Его темой станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений». Президент России Владимир Путин выступит на форуме 16 июня.