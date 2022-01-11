Токаев назначил Смаилова премьер-министром Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром республики. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан», — передало РИА «Новости» текст указа, который опубликовало представительство главы страны.

Ранее кандидатуру бывшего вице-премьера Алихана Смаилова на место премьера одобрили депутаты нижней палаты парламента Казахстана.

Токаев отправил правительство Казахстана в отставку 5 января и возглавил Совет безопасности. Такое решение он принял из-за начала массовых беспорядков в стране в первые дни 2022 года. Изначально акции были мирными, протестующие хотели добиться снижения цен на газ, которые резко выросли, но потом приобрели характер беспорядков.

В крупнейшем городе республики — Алма-Ате — начались погромы, участники беспорядков нападали на административные здания. В связи со сложившейся ситуацией по всей стране до 19 января ввели режим ЧП, власти попросили помощи у ОДКБ.