«Тогда придется признать Александра Лукашенко». Президент Белоруссии назвал политизированной ситуацию с НОК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию вокруг Национального олимпийского комитета Белоруссии. Он назвал ее политизированной. Об этом сообщило БелТА.

Он посоветовал «не париться». Также Лукашенко выразил мнение о том, что Международный олимпийский комитет не признает Виктора Лукашенко главой НОК.

«Ну, тогда придется признать Александра Лукашенко. Он же уже давно признан. Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко. Они даже до этого не додумались», — заявил президент.

Также Лукашенко рассказал о преимуществах отечественной медицины. Он сравнил ее с Америкой, указав, что там без денег «под забором помрешь».

Он отметил, что пока против полного перехода на страховую медицину в стране. Но если бы это произошло, то люди стали больше ценить свое здоровье, считает президент. Он сравнил это с ситуацией в США.

Президент добавил, что многие пациенты говорят, что в Белоруссии плохо. Но сколько бы они сами заплатили только за одно лечение ковида, задал он риторический вопрос.