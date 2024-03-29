Мир 29 марта 2024, 11:06 ТОФ: фрегат «Маршал Шапошников» прибыл с визитом в порт Эритреи

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Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» пришвартовался в порту Массауа в Эритрее. Он прибыл с визитом в рамках дальнего морского похода, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ТОФ.

Это первый в новейшей истории РФ заход военного корабля в данную африканскую страну. В честь события на причале организовали церемонию встречи, добавил сайт телеканала «Звезда».

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Члены экипажа планируют посетить местные достопримечательности, а также провести товарищеские спортивные матчи с другими моряками.