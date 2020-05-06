️Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью «Интерфаксу», что США до сих пор не знают, откуда взялся коронавирус.

«Как ясно заявил госсекретарь Помпео, сейчас миру нужна прозрачность и открытость. Мы все еще не знаем точный источник и происхождение этого вируса», — сказал посол. По его словам, сейчас нужно объединить усилия всех стран в этом вопросе, только тогда станет понятно, как возникла эта инфекция.

Еще Салливан отметил, что Штаты не могут бороться с вирусом в одиночку и готовы принимать любую помощь. Он поблагодарил российские службы за медицинское оборудование, которое уже доставили в Нью-Йорк.

«Я знаю, что президент и весь американский народ были за это благодарны», — заявил агентству посол.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в стране собираются провести расследование, которое позволит выявить происхождение вируса. Политик также обвинил Китай в том, что власти Поднебесной намеренно скрывали точное число заболевших COVID-19 якобы для того, чтобы успеть подготовиться к эпидемии.