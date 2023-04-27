Мир 27 апреля 2023, 00:21 Точки соприкосновения мирных планов Киева и Пекина нашли на Украине Пресс-секретарь Зеленского: у мирных планов Киева и Пекина есть точки соприкосновения Pxhere

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Украинский и китайский планы по мирному урегулированию конфликта на Украине имеют общие точки соприкосновения, заявил в эфире телеканала «Рада» пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Его слова привели «Известия».

Лидер КНР Си Цзиньпин и украинский президент обменялись мнениями по мирному плану в ходе состоявшегося телефонного разговора.

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«Приятно, что есть некоторые точки пересечения. Это касается неиспользования ядерного оружия, а также того, что нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники. С них можно начинать и развивать диалог», — сказал Никифоров.

Диалог, как отметил пресс-секретарь президента Украины, стал первым после длительного перерыва. Это оказало влияние на ожидания Киева — там не ждали определенных договоренностей. Никифоров отметил, что разговор был «ознакомительной лекцией». Также он не стал давать беседе оценку.

Центральное телевидение КНР ранее сообщило, что в телефонном разговоре Си Цзиньпин и Зеленский помимо обмена точками зрения на ситуацию на Украине, обсудили двусторонние отношения стран. Как отметил председатель КНР, Китай также отправит на Украину специального представителя по вопросам Евразии.