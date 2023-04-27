27 апреля 2023, 00:21
Точки соприкосновения мирных планов Киева и Пекина нашли на Украине
Пресс-секретарь Зеленского: у мирных планов Киева и Пекина есть точки соприкосновения
Украинский и китайский планы по мирному урегулированию конфликта на Украине имеют общие точки соприкосновения, заявил в эфире телеканала «Рада» пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Его слова привели «Известия».
Лидер КНР Си Цзиньпин и украинский президент обменялись мнениями по мирному плану в ходе состоявшегося телефонного разговора.
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«Приятно, что есть некоторые точки пересечения. Это касается неиспользования ядерного оружия, а также того, что нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники. С них можно начинать и развивать диалог», — сказал Никифоров.
Диалог, как отметил пресс-секретарь президента Украины, стал первым после длительного перерыва. Это оказало влияние на ожидания Киева — там не ждали определенных договоренностей. Никифоров отметил, что разговор был «ознакомительной лекцией». Также он не стал давать беседе оценку.
Центральное телевидение КНР ранее сообщило, что в телефонном разговоре Си Цзиньпин и Зеленский помимо обмена точками зрения на ситуацию на Украине, обсудили двусторонние отношения стран. Как отметил председатель КНР, Китай также отправит на Украину специального представителя по вопросам Евразии.
Владимир Зеленский
Украина
Китай
Си Цзиньпин
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