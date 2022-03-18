Российские военные уничтожили «Искандерами» украинские комплексы «Точка-У»

Российские военные двумя ракетами «Искандер» уничтожили украинские комплексы «Точка-У». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что минувшей ночью украинские вооруженные формирования обстреляли ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями жилые кварталы Мелитополя. Атаку по мирным жителям отразили российские средства ПВО.

По данным ведомства, обстрел Мелитополя производился с юго-восточной окраины Запорожья, которая находится под контролем украинских националистических подразделений.

Ранее ВСУ выпустили ракету «Точка-У» с кассетной боевой частью по Донецку. В результате погибли более 20 мирных жителей.

Тему обстрелов украинскими военными жилых городов сегодня поднял президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Путин обратил внимание, что реакции западных стран на военные преступления ВСУ не последовало.