27 января 2024, 11:33
«Точка невозврата». Украина забыла о значимости каждой человеческой жизни
Корреспондент «360» Кононова: уровень цинизма Украины достиг точки невозврата
На Украине из людей пытаются вытравливать жалость и боль за погибших земляков, внушать, что человеческая жизнь не так важна, как мнимые победы. Об этом в колонке для «360» порассуждала корреспондент Елена Кононова.
Далее — прямая речь.
После крушения Ил-76 в украинских Telegram-пабликах комментаторы писали: своих, украинцев, жалко, но самолет подбили — вот радость. Людей много — военных транспортников у России точно меньше.Возможно, эти комментарии распространяли боты ЦИПСО в надежде, что эта точка зрения тоже найдет место среди населения Украины. Возможно, реальные люди. Степень цинизма при любом раскладе меньше не становится. И мне кажется, что это определенная точка невозврата. Когда потеря одного, двух, десятерых становится не такой уж значимой. Потому что… и далее идут оправдания. В зоне СВО наши командиры, все, с кем мне довелось общаться, гордятся более всего не подвигами, не подбитой техникой, не успешно выполненными задачами, а отсутствием человеческих потерь.
«Чтоб никогда не пригодилась», — кодовая фраза, волшебное заклинание, с которой выдают «правильную» аптечку при выезде на позиции. Эти аптечки на вес золота, потому что на фронте осознаешь, как хрупки наши тела. Может, и ранит не сильно осколком, а он так войдет, что кровотечение не остановишь. И все — нет человека.
А человек — это не кожа и внутренние органы. Это большая история. Это память о молодых родителях, о тех, кто тебя воспитал. О речке, на которую сбегал купаться. О первой прочитанной книжке. Человек — это про первую любовь. Про любимых детей. Это мысли, навыки, таланты, хорошие поступки и сожаления о плохих. И ни одной копии не найти — каждый уникален.
Кто-то скажет, дескать, в военных конфликтах без потерь никак. Как бы то ни было, нельзя принижать значимость человеческой жизни. Деления на своих и чужих на поле боя не избежать. Но свои должны быть оплаканы, нет места поиску плюсов, когда гибнут свои.
Кажется, на той стороне пытаются вытравить из населения жалость и боль, заменить ее на радость по сбитому самолету. На радость гибели российских летчиков, уводивших борт дальше и дальше от сельских домов.Как там у Чехова? «Берегите в себе человека».
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Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
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