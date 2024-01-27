Эксклюзив 27 января 2024, 11:33 «Точка невозврата». Украина забыла о значимости каждой человеческой жизни Корреспондент «360» Кононова: уровень цинизма Украины достиг точки невозврата Ministry of Defense of Ukraine

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На Украине из людей пытаются вытравливать жалость и боль за погибших земляков, внушать, что человеческая жизнь не так важна, как мнимые победы. Об этом в колонке для «360» порассуждала корреспондент Елена Кононова.

Далее — прямая речь.

После крушения Ил-76 в украинских Telegram-пабликах комментаторы писали: своих, украинцев, жалко, но самолет подбили — вот радость. Людей много — военных транспортников у России точно меньше.

«Чтоб никогда не пригодилась», — кодовая фраза, волшебное заклинание, с которой выдают «правильную» аптечку при выезде на позиции. Эти аптечки на вес золота, потому что на фронте осознаешь, как хрупки наши тела. Может, и ранит не сильно осколком, а он так войдет, что кровотечение не остановишь. И все — нет человека.

А человек — это не кожа и внутренние органы. Это большая история. Это память о молодых родителях, о тех, кто тебя воспитал. О речке, на которую сбегал купаться. О первой прочитанной книжке. Человек — это про первую любовь. Про любимых детей. Это мысли, навыки, таланты, хорошие поступки и сожаления о плохих. И ни одной копии не найти — каждый уникален.

Кто-то скажет, дескать, в военных конфликтах без потерь никак. Как бы то ни было, нельзя принижать значимость человеческой жизни. Деления на своих и чужих на поле боя не избежать. Но свои должны быть оплаканы, нет места поиску плюсов, когда гибнут свои.

Кажется, на той стороне пытаются вытравить из населения жалость и боль, заменить ее на радость по сбитому самолету. На радость гибели российских летчиков, уводивших борт дальше и дальше от сельских домов.