Мир 11 февраля 2024, 19:36 «То же самое, что и вы почувствовали». Отец главкома ВСУ — об эмоциях после его назначения Отец Сырского заявил, что после его назначения испытал те же чувства, что и все Официальное интернет-представительство президента Украины

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Отец нового главнокомандующего украинской армией Александра Сырского Станислав рассказал о своих эмоциях после назначения сына. Он заявил в беседе с RT, что испытал аналогичное чувство, что и все россияне.

Станислав проживает в России. На вопрос журналистов, нормально ли главкому работать с украинцами, отец не смог дать конкретики.

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«Я не знаю, как он работает с ними. Я с ними не работаю», — сказал он.

Что касается эмоций после назначения сына главкомом ВСУ, Станислав оказался солидарен со всеми россиянами.

«То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего…» — пояснил он.

Генштаб Украины ранее призвал население игнорировать сообщения о российской биографии нового главкома ВСУ Сырского. В ведомстве напомнили о боевом опыте Сырского и о командовании на фронте.