Мир 12 сентября 2023, 18:52 «То, что Зеленский вытворяет, — преступление». В рядах ВСУ стало больше дезертиров Экс-советник Кучмы Соскин заявил о росте случаев дезертирства в рядах ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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В рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Причина этого в том, что украинских солдат насильно отправляют на передовую. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин

«На фронте начали группы солдат сдаваться в плен. <…> И все больше и больше таких случаев. <…> Потому что их насильно отправили умирать», — указал специалист.

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Экс-советник Кучмы обратил внимание на огромные потери ВСУ в ходе контрнаступления. Теперь украинской армии не хватает живой силы. На фоне этого мужчин насильно отправляют в зону боевых действий.

«В XXI веке такое делать, что [президент Украины Владимир] Зеленский вытворяет, — это, конечно, преступление и нарушение конституции», — констатировал Соскин.

Ранее Зеленский заявил, что контрнаступление — это не фильм на полтора часа. И счастливого конца у него не будет, указал он, признав, что страна потеряла много людей.