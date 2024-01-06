Мир 06 января 2024, 12:49 «То, чего так боялись Украина и Запад, началось». В Чехии предупредили об упадке ВСУ iDNES: то, чего боялся Киев и Запад, началось — наступил упадок сил Ministry of Defense of Ukraine

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Один из самых главных страхов киевского режима начал становиться реальностью: все попытки обойти Россию оказались тщетными, и теперь для Украины наступил упадок сил. Такое мнение высказал обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер.

«То, чего так боялись Украина и Запад, началось», — указал автор материала.

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По его словам, после первоначальных результатов украинской обороны, которые обнадеживали власти этой страны и ее партнеров, наступил упадок сил.

Теперь Украина теряет крупных спонсоров, добавил Мюллер, напомнив о том, что президент США Джо Байден не смог достичь компромисса с конгрессменами по вопросу о новом пакете помощи стране.

Влияют на ситуацию и призрачные перспективы вступления республики в ЕС. По мнению журналиста, украинский президент Владимир Зеленский пытается искать какие-то выходы, но исход для многих уже давно понятен.

В частности, уточнил Мюллер, очевидным стало превосходство ВС России перед ВСУ. У российской армии больше ресурсов, техники и боеприпасов. Особенно это стало видно в последние дни 2023 года, когда российские военнослужащие наносили мощные удары по противнику.