Китайских студентов посадили в тюрьму за аферу с едой из KFC

Тюремные сроки от 15 до 30 месяцев получили пять студентов в Китае за то, что они воспользовались лазейкой в системе онлайн-заказов еды из KFC. Парни сначала бесплатно получали фастфуд, а потом перепродавали его через Интернет. Их признали виновными в мошенничестве. Помимо лишения свободы студенты также выплатят штрафы в размере от 155 до 930 долларов.

Как сообщило издание Vice, 23-летний Сюй нашел лазейку еще в 2018 году. Он обнаружил, что может получить бесплатную еду, «оплатив» ее купонами в одном приложении KFC и после этого сразу же запросив возврат купонов, но уже через другое приложение.

С того времени студент получал бесплатную еду в KFC для себя и перепродавал ее и сами купоны через интернет. Своими знаниями о недостатках приложений парень поделился с четырьмя друзьями.

Как заявил суд, с апреля 2018 по октябрь 2020 года бесплатная еда, заказанная студентом, обошлась ресторану быстрого питания почти в девять тысяч долларов. Более того, каждый из четырех его друзей принес компании убытки в размере от 1,4 тысячи до 7,3 тысячи долларов.

В январе в России составили рейтинг самых известных сетей фастфуда. Первое место занял McDonalds — он известен 88% участников опроса. На втором месте оказался KFC — 82%, на третьем — Burger King (80%).

Также был составлен рейтинг доверия сетям быстрого питания. Больше всего голосов получили KFC и Dodo Pizza. На втором месте оказались «Шоколадница» и McDonalds. Burger King занял пятое место.