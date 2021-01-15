«Тюрьму» для нарушителей карантина захотели создать в Германии

Учреждение для «принудительного размещения» нарушителей карантина по коронавирусу планирует создать немецкая федеральная земля Саксония. Речь идет о пациентах, которых много раз ловили за несоблюдение правил.

Об этом сообщил Bild. Издание отметило, что для этого планируют переоборудовать центр первичного приема беженцев в Дрездене, который построили в 2017 году. Территория здания огорожена забором, а полиция будет вести наблюдение. Какие условия ждут нарушителей карантина внутри, пока не сообщили.

В Министерстве по социальной защите подтвердили намерение переоборудовать центр для беженцев. Там уточнили, что принимать эту меру будут только в отношении людей, которые нарушили карантин повторно, — при первом нарушении «принудительное размещение» не грозит.

«Порядок действий постепенный: настойчивое внушение, штраф, постановление суда», —процитировало издание слова ведомства.

Это не первая идея по организации отдельных мест содержания для нарушителей карантина в Германии. Во время первой волны министр здравоохранения Саксонии Петра Кеппинг предложила отправлять таких людей в психиатрические лечебницы. Также в стране думали размещать их в отдельных отелях и больницах, однако от этих идей отказались.

Запрос в суд должно подать Министерство здравоохранения страны. Издание отметило, что подобных прецедентов в Саксонии еще не было, однако власти хотят подготовиться заранее.