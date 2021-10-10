Состояние Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме ухудшилось

Состояние арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, ему требуется срочная госпитализация. Об этом сообщил его личный врач в беседе с ТАСС.

Недавно Михаил Саакашвили после своего ареста объявил восьмидневную голодовку. По словам его врача, за это время политик похудел на 12 килограммов. Он начал принимать пищу только накануне. Саакашвили привезли мед и натуральные соки. Для того, чтобы он мог самостоятельно заказывать необходимые ему продукты, ему сделали персональную банковскую карту.

На свое здоровье посещающим его омбудсменам Саакашвили не жалуется. Изначально сообщалось, что голодовку он перенес хорошо. Но теперь, судя по всему, ее отголоски все-таки сказались на здоровье экс-президента.

Саакашвили арестовали в тот же день, когда он спустя несколько лет решил посетить Грузию. Власти страны неоднократно предупреждали, что задержат его сразу после пересечения границы. Но этой осенью Саакашвили анонсировал в интернете свой приезд, выложив в Сеть сканы билетов. Он действительно прибыл в Грузию, где спустя несколько часов его задержали.

Саакашвили объяснил свой приезд тем, что он хотел помочь людям. Поездку он приурочил к региональным выборам в органы местного самоуправления. Он писал, что по окончании голосования он будет вместе с жителями страны праздновать победу. Однако оказался в тюрьме города Рустави.