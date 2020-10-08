Тюремщики из Оклахомы мучили заключенных детской песней

В одной из американских тюрем придумали, как сделать жизнь заключенных невыносимой. Их заставляли слушать детскую песенку Baby Shark. Пытки музыкой в исправительных учреждениях не редкость.

Обвинения в жестоком обращении с заключенными предъявили двум экс-тюремщикам из Оклахомы и их начальнику, рассказало издание The Telegraph. В сговоре уличили 21-летних Грегори Батлера — младшего, Кристиана Майлза и 50-летнего Кристофера Хендершотта.

Следствие установило, что молодые люди связывали осужденных и заставляли стоять на всем протяжении «дисциплинарного взыскания». Их старший коллега знал о происходящем, но останавливать пытки не собирался.

Следователи пришли к выводу, что поставленная на повтор песня привела к «чрезмерному эмоциональному напряжению» заключенных. Как заметил портал LADbible, не исключено, что они уже страдали от других физических «стрессоров».

Для дисциплинарных взысканий с музыкой обычно использовали комнату для свиданий адвоката. На издевательства тюремщики якобы пошли, поскольку им не хватило обычных схем корректирования поведения. Их предполагаемое обращение минимум с четырьмя заключенными в материалах дела назвали «бесчеловечным».

Подобный способ пытки в американской практике применяется давно. Сенатский комитет по разведке в 2014 году подготовил отчет, в котором говорилось об использовании музыкальных повторов агентами ЦРУ. Это было одним из способов оказать психологическое давление.

Во время американской кампании в Ираке и Афганистане в начале 2000-х годов армия США и те же сотрудники ЦРУ пытали музыкой в тюрьмах Абу-Грейб и Гуантанамо. В ход шли не только детские песенки, но и рок-композиции, а также музыкальные темы из «Улицы Сезам» и других шоу. Заключенным не давали спать и пытались заставить их говорить. Даже музыке Кристины Агилеры нашлось применение.

Эксперты поясняют, что долгосрочного эффекта от подобных издевательств нет. Все они обычно направлены на получение конечного результата — подавление воли человека при проведении допроса.