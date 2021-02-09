Тюремный срок за посещение стран из черного списка ввели для британцев

Наказание в виде тюремного срока до 10 лет за тайное посещение стран из черного списка ввели в Великобритании, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова главы минздрава страны Мэтта Хэнкока.

Уточняется, что в британский черный список входят 33 государства. В их числе страны Южной Америки, Южной Африки, а также Португалия. В Соединенное Королевство смогут попасть оттуда лишь граждане страны и обладатели вида на жительство. Прибывшие с 15 февраля должны будут отбывать карантин в специальных отелях в течение 10 дней.

«Тем, кто сознательно попытается скрыть, что побывал в странах черного списка в последние десять дней, грозит тюремный срок до 10 лет. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет оформлен законодательно», — подчеркнул Хэнкок.

Тем, кто приезжает в Великобританию из стран черного списка, необходимо отдать 1750 фунтов стерлингов. Эта сумма включает оплату трансфера до отеля, пребывание в отеле и прохождение ПЦР-теста. Власти уже заключили соглашения с 16 гостиницами на 4600 комнат.