15 декабря 2023, 01:06
Тюремную татуировку на русском языке заметили на руке у советника президента Аргентины
Noticias: тюремные тату на русском языке нашли у советника президента Аргентины
Татуировку на русском языке заметили у советника президента Аргентины Сантьяго Капуто. Об этом сообщило издание Noticias.
Журналисты уточнили, что среди надписей на русском языке, которыми покрыто тело Капуто, есть «тюремные».
Реклама
«Он взял [татуировки] из книги, подаренной ему другом, и которые стали отметками этого периода на всю его жизнь», — заявили авторы статьи.
Они также добавили, что советник аргентинского лидера взял изображения из «Российской криминальной энциклопедии татуировок». Снимок Капуто с татуировками обнародовали пользователи соцсети Х. На его предплечье можно увидеть надпись: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж».
Звезда шоу «Голос» певица Наргиз Закирова ранее показала пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову) татуировку с трезубцем. Артистка также призналась в спонсировании ВСУ.
Русский язык
Аргентина
Реклама
Реклама