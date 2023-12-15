Мир 15 декабря 2023, 01:06 Тюремную татуировку на русском языке заметили на руке у советника президента Аргентины Noticias: тюремные тату на русском языке нашли у советника президента Аргентины Unsplash

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Татуировку на русском языке заметили у советника президента Аргентины Сантьяго Капуто. Об этом сообщило издание Noticias.

Журналисты уточнили, что среди надписей на русском языке, которыми покрыто тело Капуто, есть «тюремные».

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«Он взял [татуировки] из книги, подаренной ему другом, и которые стали отметками этого периода на всю его жизнь», — заявили авторы статьи.

Они также добавили, что советник аргентинского лидера взял изображения из «Российской криминальной энциклопедии татуировок». Снимок Капуто с татуировками обнародовали пользователи соцсети Х. На его предплечье можно увидеть надпись: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж».

Звезда шоу «Голос» певица Наргиз Закирова ранее показала пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову) татуировку с трезубцем. Артистка также призналась в спонсировании ВСУ.