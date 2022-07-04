Тяжелый удар. Евросоюз отказал Польше в 35 млрд евро из «ковидного» фонда
Die Welt: отказ Евросоюза выделить 35 млрд евро из «ковидного» фонда стал тяжелым ударом для Польши
Несмотря на упразднение дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша не получила 35 миллиардов евро из «ковидного» фонда Евросоюза. Это стало тяжелым ударом для страны, где инфляция достигла 13,9%, сообщило издание Die Welt.
«Это тяжелый удар для национал-консерваторов в Варшаве, которого никто не ожидал в июне. После визита президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в польскую столицу все стало ясно: польское правительство наконец-то получает выделенные ему 35 миллиардов евро из фонда развития. Деньги, которые срочно нужны стране», — сказал автор статьи.
Год назад европейский суд обязал Польшу упразднить дисциплинарную палату Верховного суда, работа которой угрожала их независимости и беспристрастности. Позднее Еврокомиссия удержала 100 миллионов евро штрафа.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий этот орган, однако, по словам вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой, этого недостаточно. Представители Еврокомиссии также дали понять, что условия для выплаты 35 миллиардов евро из «ковидного» фонда ЕС Польше не были выполнены.
Тем временем экономическую ситуацию в стране оценивают как напряженную. В мае инфляция достигла 13,9%, а это один из самых высоких показателей в Европе. Кроме того, Польше дорого обходится содержание украинских беженцев.