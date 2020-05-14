«Тяжелый характер ситуации»: протесты в Черногории могут нарастить обороты

Сербская православная церковь призвала власти Черногории отказаться от применения силы в отношении граждан во время массовых протестов. Ничего революционного в их акции нет, но стоит обратить внимание на достаточно сильное недовольство. Об этом рассказал научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко.

В целом противостояние правоохранителей и участников протестов носит тяжелый характер, сообщило радио Sputnik. Как ситуация будет развиваться дальше, зависит от расстановки на местах, отметил Пивоваренко. Здесь важно понимать следующее: сможет ли местная полиция подавить это движение, а протестующие — самоорганизоваться, выдвинуть свои требования.

«Уже была такая ситуация, когда черногорские полицейские отказывались выполнять приказы или вовсе покидали ряды полиции, а народ, протестующие перекрывали дороги, захватывали мосты. Пауза убрала протестующих с улиц, но они все равно вернулись», — сказал Пивоваренко.

Эксперт предположил, что теперь на улицы вышло больше граждан. Противостояние нельзя назвать революционным, уверен Пивоваренко. Он не думает, что существуют предпосылки для масштабных преобразований. Однако научный сотрудник все равно видит достаточно сильное недовольство.

Ранее в Черногории на 72 часа задержали владыку Иоанникия и семь священников за проведение собрания верующих на праздник Святого Василия Острожского. Из-за этого вечером 13 мая в нескольких городах Черногории прошли массовые акции. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против жителей городов Никшич и Плевля в ответ на запущенные камни и пиротехнику. Синод СПЦ и совет епископов в Черногории призвали власти страны освободить задержанных духовных лиц.