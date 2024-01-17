Мир 17 января 2024, 01:06 Тяжелую для ВСУ ситуацию из-за российских дронов признали на Украине Экс-замминистра Тука: ВС России массово применяют дроны в ночное время РИА «Новости»

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Российская армия массово оснащена ночными дронами в отличие от Вооруженных сил Украины. Об этом бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал в интервью YouTube-каналу Newsroom.

«Уже серийно выпускаются в России дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами, что позволяет им довольно эффективно охотиться на наших защитников, на нашу технику даже в темное время суток», — сказал он.

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По словам бывшего чиновника, на Украине приходиться производить беспилотники «чуть ли не в гаражах и на дому». Дроны с инфракрасным наведением являются для ВСУ экзотикой.

Политик признал, что украинцы сильно отстали от уровня технического оснащения, который демонстрирует российская армия. При этом он выразил сомнение в том, что западные союзники предоставят свое оружие для применения его против дронов ВС России.

Ранее Тука заявил, что ВСУ лишились своего главного преимущества на поле боя — российские беспилотники получили десятикратное численное превосходство над украинскими.