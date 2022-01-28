«Тяжело вспоминать». Устроивший бойню в Днепре нацгвардеец признал вину

Военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, подозреваемый в расстреле караула на предприятии «Южмаш» в городе Днепр, признал свою вину и заявил, что раскаивается. Это произошло в ходе судебного заседания по избранию ему меры пресечения.

«Мне искренне жаль людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ночь 26–27 января», — заявил Рябчук.

Он рассказал, что после задержания его допросили следователи и прокурор, военнослужащий рассказал им обо всем произошедшем.

«Мое единственное желание — отправить меня не на гауптвахту, а в следственный изолятор», — привело слова Рябчука издание «Страна.ua».

Чрезвычайная ситуация произошла в четверг, 27 января, на территории завода «Южмаш в городе Днепр. Военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял людей, находившихся в караульном помещении. Жертвами стали пять человек, среди них женщина, являвшаяся гражданским лицом. Еще пять сослуживцев оказались ранены, их доставили в больницы.

После случившегося молодой человек попытался скрыться, но его задержали.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «умышленное убийство» и «дезертирство с оружием». Теперь Артемию Рябчуку может грозить пожизненное лишение свободы.