Тяжелая техника начала разбор завалов мариупольского драмтеатра
РИА «Новости»: к разбору завалов мариупольского драмтеатра привлекли тяжелую технику
Завалы взорванного ВСУ мариупольского драматического театра начала разбирать тяжелая техника. По информации из разных источников, под разрушенным зданием могут находиться десятки тел мирных жителей Мариуполя, сообщило РИА «Новости».
В Сети появились кадры, на которых видно, что здание обгорело изнутри, а поврежденных стен, которые остались бы от ракетного удара, нет. Это говорит о том, что драмтеатр взорвали изнутри, на тот момент в нем могли находиться несколько десятков человек.
Сейчас на разборе завалов работает тяжелая техника — экскаваторы и краны. Раньше такая работа велась вручную силами спасателей МЧС Донецкой Народной Республики и волонтеров. Найдены тела 11 человек.
«У нас на одной стороне работает наш отряд из Питера, на другой стороне ребята из Самары. Если работать ударными темпами, то можно, конечно, управиться и за два дня. Но, скорее всего, это займет больше времени», — пояснил представитель МЧС РФ.