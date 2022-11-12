12 ноября 2022, 14:28
«Тявкает на Путина». Жители Австралии раскритиковали своего премьера за угрозы президенту России
Читатели Sky News подняли на смех премьера Австралии за жесткие требования к президенту РФ
Аудиторию издания Sky News возмутило заявление премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, который призвал мировое сообщество продолжить давление на президента России Владимира Путина. Политик рассчитывает, что таким образом можно заставить российского лидера отступить в украинском конфликте.
Резкое заявление Альбанезе сделал в преддверии саммита G20 на Бали. По его словам, если Россия выведет войска с Украины, то глобальная экономическая обстановка улучшится.
Реклама
Один из пользователей высмеял австралийского премьера за то, что он начинает верить в свою собственную чушь и поинтересовался, что предпримет Альбанезе, если Путин его не послушает.
Реклама
Другой читатель отметил, что подобные заявления продемонстрировали место премьер-министра среди западных держав, который оказался «точно не главным».
Альбанезе сравнили с услужливым псом США, который «тявкает на Путина», вместо того, чтобы грамотно донести свою точку зрения.
Пользователи добавили, что премьер Австралии ведет себя как ребенок, который не может оценить силу России и хочет смешными угрозами заставить дрожать российского лидера.
После начала специальной военной операции западные государства решили оказать на Россию санкционное давление. Ограничения против страны в числе других ввела и Австралия, напомнили «Дни.ру».
Австралия
Владимир Путин
Реклама
Реклама