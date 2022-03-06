«Тянет время». Украинское правительство обвинили в создании ситуации для восстания в стране

Власти Украины пытаются затягивать время на переговорах с Россией, чтобы создать неприемлемые условия для жителей страны и спровоцировать народное восстание. Об этом в эфире канала «360» рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

«Украинская сторона тянет время. Понятно, что в городах, которые блокированы российскими войсками, будет назревать много проблем. Если мы видим ролики, которые транслируются с Украины, это даже доставка продовольствия, не говоря об отключении электричества, теплой воды и прочего связанного с бытовым состоянием», — сказал он.

Литовкин упрекнул националистические формирования, что они, прикрываясь мирными жителями, провоцируют население на народное восстание в условиях гуманитарной катастрофы.

«Если боевики будут удерживать населенные пункты, начнется гуманитарная катастрофа. Украинское правительство говорит о другом, пытается тянуть время, чтобы создать неприемлемую ситуацию на территории страны, чтобы там уже народное восстание началось», — заключил эксперт.

Ранее заместитель командующего штабом ополчения Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что Украина отказалась гарантировать соблюдение режима тишины при выводе мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.