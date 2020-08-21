Тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» появился в Сети

Согласно опубликованному ролику, первый полноценный трейлер обновленной ленты покажут 22 августа на конференции поклонников комиксов вселенной DC. После этого видео появится в Сети.

Впервые на больших экранах «Лигу справедливости» можно было увидеть осенью 2017 года.

Повторный выпуск фильма связан с неоднократными требованиями поклонников комиксов и зрителей, посчитавших, что финальная версия режиссера Джосса Уидона отличается от работы Снайдера. Последний не смог участвовать в постпродакшене из-за трагедии в семье.

В тизере Супермен, роль которого играет Генри Кавилл, смотрит на памятник самому себе. В ролике также содержатся сцены из футбольного матча. В финале тизера супергерои собираются вместе.