facebook_pixel
    21 августа 2020, 11:29

    Тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» появился в Сети

    Анастасия Кременчугская

    В Сети появился тизер трейлера фильма «Лига справедливости» в режиссерской версии Зака Снайдера. Выход картины намечен на 2021 год. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter режиссера.
    Тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» появился в Сети

    Согласно опубликованному ролику, первый полноценный трейлер обновленной ленты покажут 22 августа на конференции поклонников комиксов вселенной DC. После этого видео появится в Сети.

    Впервые на больших экранах «Лигу справедливости» можно было увидеть осенью 2017 года.

    Повторный выпуск фильма связан с неоднократными требованиями поклонников комиксов и зрителей, посчитавших, что финальная версия режиссера Джосса Уидона отличается от работы Снайдера. Последний не смог участвовать в постпродакшене из-за трагедии в семье.

    В тизере Супермен, роль которого играет Генри Кавилл, смотрит на памятник самому себе. В ролике также содержатся сцены из футбольного матча. В финале тизера супергерои собираются вместе.

    Новости SMI.FM