Тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» появился в Сети
В Сети появился тизер трейлера фильма «Лига справедливости» в режиссерской версии Зака Снайдера. Выход картины намечен на 2021 год. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter режиссера.
Согласно опубликованному ролику, первый полноценный трейлер обновленной ленты покажут 22 августа на конференции поклонников комиксов вселенной DC. После этого видео появится в Сети.
Впервые на больших экранах «Лигу справедливости» можно было увидеть осенью 2017 года.
Повторный выпуск фильма связан с неоднократными требованиями поклонников комиксов и зрителей, посчитавших, что финальная версия режиссера Джосса Уидона отличается от работы Снайдера. Последний не смог участвовать в постпродакшене из-за трагедии в семье.
В тизере Супермен, роль которого играет Генри Кавилл, смотрит на памятник самому себе. В ролике также содержатся сцены из футбольного матча. В финале тизера супергерои собираются вместе.