Мир 30 ноября 2022, 17:10 Титул «Мисс Земля» впервые заслужила модель из Южной Кореи Manila Times: модель из Южной Кореи впервые получила титул «Мисс Земля» |Мисс Вселенная| |Мисс Мира| / "ВКонтакте"

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Обладательницей титула «Мисс Земля» впервые стала модель из Южной Кореи — Мина Сью Чой. Об этом сообщила газета The Manila Times.

Мине Сью Чой передала свой титул победительница прошлого года Дестини Вагне из Белиза.

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Международный конкурс красоты прошел на Филиппинах, в нем участвовали девушки из 86 стран.

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Титул «Мисс Воздух — 2022» получила австралийка Шеридан Мортлок. «Мисс Вода» — Надин Аюб из Палестины, «Мисс Огонь» — Андреа Агилера из Колумбии.

До этого жительница Челябинска Назифе Османова в свои 62 года завоевала сразу два титула на конкурсе красоты в Дубае — «Queen of the Europe 2022» и «Grand Prix Miss Universal World — 2022». У Назифе есть муж, три сына и четыре внука. Далее ее ждут участие в vip-дефиле на благотворительном вечере «Родные сердца», а также съемки в Таиланде.

Пластический хирург Виктория Блинова заявила, что Дженнифер Энистон — самая харизматичная актриса с нестандартной красотой. Еще она упомянула Джулию Робертс, Дженнифер Лоуренс, Уму Турман и Риз Уизерспун.