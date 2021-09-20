Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий

Основателю TCS Group Олегу Тинькову удалось договориться об урегулировании налоговых претензий с американским Минюстом. Об этом сказано в материалах, которые направили в суд Калифорнии.

«Стороны достигли соглашения урегулировать эти претензии», — привел РБК цитату из документов.

В материалах отмечается, что интересам правосудия США мог быть нанесен ущерб, если бы произошла отсрочка заключения мирового соглашения. Условия договоренностей будут обсуждаться во время судебного заседания. Слушание планируется провести в дистанционном формате. Документ начнет действовать после утверждения судом.

TCS Group зимой 2020 года заявила, что Налоговая служба США подала в суд на Олега Тинькова. По данным налоговиков, российский бизнесмен предоставил налоговую декларацию, в которой был занижен его доход и состояние в 2013 году.

За три дня до этого TCS Group Holding PLC вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже. Сотрудники налоговой оценили стоимость акций Тинькова в миллиард долларов. При этом в декларации фигурировала сумма 206 тысячи долларов.