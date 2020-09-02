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    02 сентября 2020, 12:55

    Tinder заблокировали в Пакистане

    Анастасия Кременчугская

    Власти Пакистана заблокировали приложения для знакомств Tinder, Grindr, Tagged, Skout и SayHi. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.

    По данным Управления телекоммуникаций Пакистана, ранее регулятор просил компании исправить «аморальное и непристойное» содержание программ в соответствии с местными законами. Одно из того, что нужно было сделать — убрать функцию знакомства.

    Если руководство компаний адаптируют программы под Пакистан, решение может быть пересмотрено.

    Новости SMI.FM