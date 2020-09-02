Tinder заблокировали в Пакистане
Власти Пакистана заблокировали приложения для знакомств Tinder, Grindr, Tagged, Skout и SayHi. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
По данным Управления телекоммуникаций Пакистана, ранее регулятор просил компании исправить «аморальное и непристойное» содержание программ в соответствии с местными законами. Одно из того, что нужно было сделать — убрать функцию знакомства.
Если руководство компаний адаптируют программы под Пакистан, решение может быть пересмотрено.