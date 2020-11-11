Tinder заблокировал профиль американки за чрезмерную привлекательность

В Tinder Луна зарегистрировалась еще в 2017 году. Привлекательная девушка получила множество лайков от мужчин, которые приглашали ее на свидания.

«Многие предлагали мне подарки, совместные путешествия и даже отдых. Но я никогда на это не соглашалась», — поделилась она.

По ее словам, она использовала Tinder исключительно для общения с молодыми людьми, которые ей нравились. Все свидания, на которые она соглашалась заканчивались неудачно.

«Один из них не мог вымолвить и слова, когда мы встретились. После он мне написал, что его парализовало, так как он никогда не встречал такую девушку в реальности. Это было очень странно», — рассказала девушка.

Но через некоторое время профиль Луны забанили. Ее фотографии оказались настолько привлекательными, что появилось множество поддельных профилей. Некоторые из них использовали мошенники, чтобы разводить мужчин на деньги.

При этом распознать, какой профиль фальшивый, а какой настоящий администраторы Tinder не смогли, поэтому просто удалили все аккаунты с фотографиями Луны.

«Каждый раз, когда я завожу новый аккаунт кто-то жалуется и меня удаляют. Где-то есть даже фальшивый Facebook с моими фотографиями, у которого сейчас тысячи подписчиков», — пожаловалась девушка.

По ее словам, сначала она пыталась бороться с фейками самостоятельно. Но в итоге ее все равно блокировали, так что она прекратила это делать. Однако еще до блокировки Луне повезло, и она познакомилась через приложение с молодым человеком, с которым у нее завязались отношения.

«У нас были общие друзья, поэтому я знала о нем и понимала, с кем я иду на свидание. Мы стали встречаться все чаще и чаще. Так начались наши отношения», — рассказала она.

Новых попыток регистрации в Tinder Луна больше не делает. Сейчас она занимается развитием своего профиля в Instagram, в котором пока ее не заблокировали.