Tinder снял сериал об отношениях и апокалипсисе

Платформа для онлайн-знакомств Tinder начала создавать свой собственный видеоконтент. Первым шагом стали съемки апокалиптического сериала.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, съемки многсерийных шоу — это часть новой стратегии Tinder, которую планируют обнародовать позднее.

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«Это многосерийный фильм по апокалиптическому сценарию. В шоу затронута тема отношений, однако она но не имеет прямого отношения к основному предназначению сервиса для знакомств Tinder», — приводит агентство слова источника.

Также сообщается, что съемки завершились в августе 2019 года в Мехико.

Оригинальный контент стал популярной стратегией для продвижения онлайн-технологий и раскрутки точек розничной торговли, которая уже привлекла миллионы преданных пользователей.

Эта стратегия привлекает внимание людей на глубинном уровне, даже при условии, если они не пользуются тем или иным сервисом.