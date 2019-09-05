Tinder помог найти 83-летней американке молодых любовников

Приложение для знакомств Tinder позволило 83-летней жительнице США возобновить свою сексуальную жизнь. Американка, у которой за плечами более 25 лет брака, сейчас встречается только с мужчинами младше нее.

Аккаунт в Tinder у Хэтти Ретроэйдж появился всего восемь месяцев назад, сообщило издание Metro. За это время женщина, по ее словам, встретилась примерно с 50 молодыми людьми. Самому младшему было около 19 лет.

«Мужчины, которые помоложе, получают удовольствие в борьбе за женщину. Хотя все уже совсем не так, как в моей юности», — призналась американка.

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Она живет в Нью-Йорке, дважды мать и бабушка, была замужем больше четверти века. С экс-супругом, уверила Хэтти, у них был отличный секс.

«Я никогда не „охочусь“, не обращаюсь к мужчине первой. Они всегда делают первый шаг», — призналась Ретроэйдж, добавив, что не ищет серьезных отношений. Ее интересуют только короткие встречи. В настоящее время у жительницы США роман с 33-летним Шоном.

О Tinder Хэтти отзывается только положительно, ведь благодаря приложению она смогла встречаться с разными мужчинами.

«Я рада, что в этом возрасте и на этом этапе у меня столько любовников, сколько я хочу. <…> Моя жизненная цель — изменить взгляд на старение, превратить этот опыт в нечто захватывающее. Жизнелюбивое приключение», — заключила американка.