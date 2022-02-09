Tinder навсегда забанил известного афериста Саймона Леваева

Популярные во всем мире соцсети Tinder и Instagram удалили аккаунты израильского афериста Шимона Хаюта, более известного как Саймона Леваева. Об этом сообщило издание Independent.

На протяжении долгого времени мошенник знакомился с девушками через популярное приложение для свиданий Tinder. На первом свидании с возлюбленными он завоевывал их внимание дорогими подарками. После этого Леваев разыгрывал нападение на себя и просил у девушек в долг крупные суммы денег. После их получения он исчезал из их поля зрения, а затем находил новую жертву.

Подобного образа жизни аферист придерживался до тех пор, пока случайно не познакомился с девушкой по имени Сесиль. После потери крупной суммы денег она обратилась за помощью к журналистам. В конечном итоге Интерпол и полиция Израиля в 2019 году добились экстрадиции Леваева на родину. Его приговорили к 15 месяцам тюрьмы, однако через полгода мужчина вышел на свободу.

Платформа Netflix 2 февраля выпустила документальный фильм, посвященный его истории. После этого Леваев вышел на связь с фанатами в Instagram. Однако спустя несколько дней все его страницы в соцсетях исчезли, сообщило Independent.