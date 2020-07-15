Тимошенко: Зеленский отдаст Украину «международным спекулянтам»

Владимира Зеленского обвинили в передаче Украины «международным финансовым спекулянтам». Результаты работы Верховной рады за прошедший год назвали печальными.

Такое мнение высказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, опубликовав свое выступление в нижней палате украинского парламента в Facebook.

«На последней перед летними каникулами пленарной неделе принято подводить итоги работы Верховной рады за год. Будем откровенны — сегодня эти итоги печальны. Президентское большинство стало послушным инструментом, с помощью которого Владимир Зеленский передает Украину под контроль международных финансовых спекулянтов», — заявила политик.

По мнению депутата, из-за действий украинского лидера жители страны лишены «права самостоятельно управлять собственной жизнью».

Тимошенко заметила, что основной работой «слуг народа» (имеется в виду партия Зеленского — прим. ред.) стала разработка коррупционных законов. Они создаются «в угоду иностранным аферистам». Законодательный процесс организован таким образом, что противоречит человеческим интересам.

О том, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский развалил экономику государства, на днях заявила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Фракция потребовала от главы государства сложения полномочий.