Тимошенко заняла место председателя Верховной Рады во время столкновений депутатов

По данным RT, законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», предполагает открытие рынка земли в стране. При его рассмотрении депутаты начали спорить, между Сергеем Власенко из Батькивщины» и членом фракции «Слуга народа» Артемом Дмитруком произошло столкновение. .