Тимошенко заняла место председателя Верховной Рады во время столкновений депутатов
Произошли столкновения между депутатами в Верховной Раде из-за законопроекта о рынке земли. Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла место председателя Рады. Об этом сообщил УНИАН.
По данным RT, законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», предполагает открытие рынка земли в стране. При его рассмотрении депутаты начали спорить, между Сергеем Власенко из Батькивщины» и членом фракции «Слуга народа» Артемом Дмитруком произошло столкновение. .