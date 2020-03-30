Тимошенко заявила о подготовке «аферы века» на Украине

Пока граждане беспокоятся о коронавирусе, украинские власти готовят «аферу века». Верховная рада планирует принять закон о продаже сельскохозяйственной земли, чтобы якобы избежать дефолта.

«Прикрываясь эпидемией, власть готовится провернуть завтра „аферу века“! На внеочередном заседании парламента они планируют принять закон о распродаже украинской сельскохозяйственной земли», — написала в Facebook лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее словам, подписание документа через пару лет позволит иностранным компаниям скупать украинский чернозем. В итоге земля будет приносить доход не местным жителям, а заграничным владельцам.

«Людям объяснят, что только так удастся получить очередной кредит и избежать дефолта. Это обман и циничная манипуляция! Власть пользуется тем, что народ не может выйти на протесты из-за карантина и эпидемии, и лишает украинцев главного богатства», — пояснила депутат.

Тимошенко пообещала обжаловать закон в Конституционном суде и защищать украинскую землю.

Мораторий на продажу земель ввели на Украине еще 18 лет назад. В последнее время обсуждается его отмена, которую поддерживают далеко не все. Если документ примут, то покупать землю смогут украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство.