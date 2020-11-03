Тимошенко заявила о «настоящем терроре» на Украине

Из-за конфликта президента Украины Владимира Зеленского и конституционного суда в стране начался «настоящий террор». Такое мнение выразила глава оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Она уверена, что конфликт между президентом и судом может негативно сказать на обычных гражданах Украины. Потому что власти страны забыли о главной проблеме — пандемии COVID-19.

«Потому что вместо того, чтобы спасать своих граждан, президент сосредоточился на более „насущном " вопросе — он пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт», — написала Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

По словам лидера оппозиции, террор в отношении членов КС начался после того, как началось рассмотрение вопроса о продаже украинских земель. Тимошенко утверждает, что на суд «обрушилось все криминальное лобби».

Ранее конституационный суд Украины признал неправомерной статью о наказании за недостоверное декларирование. На это Зеленский ответил проектом закона о прекращении полномочий членов конституационного суда.