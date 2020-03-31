Тимошенко заявила, что Зеленский «сдал» Украину

Рада на внеочередном заседании приняла противоречивый закон о продаже сельскохозяйственных земель. Тимошенко обвинила Зеленского в «сдаче» Украины и заявила, что она и ее соратники так просто этого не оставят.

«Маски сброшены! Только что президент [Украины Владимир] Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли!» — заявила глава оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что это дело провернули по-воровски, ночью, когда люди во время эпидемии не могут сопротивляться произволу. Тимошенко подчеркнула, что руководство Украины не остановило ни массовое неприятие этого закона людьми, ни позиции аграрных ассоциаций. По словам депутата 72% украинской земли уходит в руки зарубежным мошенникам. Она собралась обратиться по этому поводу в Конституционный суд Украины, чтобы решение признали незаконным.

Верховная рада Украины приняла закон, который отменяет с июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Решение поддержали 259 депутатов. Теперь документ должен подписать Зеленский. Закон предусматривает, что сначала земли смогут покупать простые украинцы, а с 2024 года сельскохозяйственные угодья будет можно продавать юридическим лицам.