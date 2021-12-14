Тимошенко заявила, что Украина вышла на последнее место по ВВП в Европе

Украина вышла на последнее место в Европе по внутреннему валовому продукту на душу населения в первый раз за все время независимости. Об этом заявила бывший премьер-министр страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе своего выступления в Верховной раде, написало РИА «Новости».

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», — посетовала лидер партии «Батькивщина».

Тимошенко полагает, что энергетический кризис в стране создан искусственным образом и он приводит к сильнейшей инфляции, которую не могут потянуть люди. При этом необходимой в такой ситуации индексации пенсий и других выплат не происходит.

Ранее страны группы G7 высказали предположение, что путь примирения России и Украины все еще существует, и призвали страны к дипломатическим переговорам. В Госдепе США заявили, что если этого не произойдет, то это повлечет за собой большие издержки.