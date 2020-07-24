Тимошенко заявила, что нужно освятить заезд в администрацию президента Украины

Она подчеркнула, что новоизбранное руководство страны при въезде на Банковую улицу, где расположен офис, забывает про обещания, данные народу в ходе предвыборной кампании. По ее словам, в настоящий момент на Украине очень много контрабанды.

Тимошенко отметила, что руководство страны не собирается с этим бороться, так как нелегальный товар приносит хорошую прибыль. Как она считает, нужно сделать так, чтобы руководство государства выполнило свои обещания, пишет ИА Nation News.

Ранее Тимошенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в передаче страны «международным финансовым спекулянтам». Она назвала печальными результаты работы Верховной рады за минувший год. По ее мнению, из-за действий украинского главы граждане лишены «права самостоятельно управлять собственной жизнью». Глава партии заметила, что основной работой партии президента стала разработка коррупционных законов.