Мир 24 января 2023, 04:29 Тимошенко захотели назначить главой ОВА подконтрольной Киеву части Херсонской области Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко может стать главой ОВА Херсонской области freepik

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Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, написавший заявление об увольнении, может возглавить военную администрацию в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в офисе президента.

По данным издания, изначально планировалось назначить Тимошенко главой Херсонской ОВА после увольнения. Решение о его назначении могут принять в ближайшее время, отметили в офисе.

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Сейчас должность руководителя военной администрации в Херсонской области занимает Ярослав Янушевич.

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Об увольнении Тимошенко в понедельник написала «Украинская правда». На его место прочат главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Также на Украине планируется ряд других кадровых перестановок.

Ранее в отставку ушел советник офиса президента Алексей Арестович. Он заявил, что свои поступком показывает пример цивилизованного поведения чиновника, допустившего принципиальную ошибку.