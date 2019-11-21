Тимошенко вновь заплела «революционную» косу
Фракция Тимошенко «Батькивщина» перешла в оппозициюПодробнее
Снимок был сделан на саммите ЕНП, на котором Тимошенко представляла Украину. Она напомнила собравшимся, что европейское сообщество не имеет права закрывать глаза на проблемы Киева с Донбассом и Крымом. Тимошенко также вновь призвала не прекращать санкции в отношении России до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена полностью.
Как подметило издание «Страна.ua», косу Тимошенко называют революционной. Впервые она заплела ее в 2011 году, когда ушла в оппозицию и создала собственную партию. Последний раз с такой прической ее видели в 2014 году, после освобождения из тюрьмы по «газовому делу».
13 ноября лидер партии «Батькивщина» выступила в шоу «Свобода слова», где заявила, что вновь уходит в оппозицию после принятия закона об открытии рынка земли. В ответ президент страны Владимир Зеленский напомнил, что Тимошенко раз в пять лет вступает в противостояние с действующим президентом, каждый раз «имитируя заботу о народе».
Глава государства также признался, что Тимошенко предлагала ему «договорняк» — назначение ее кандидатов в обмен на лояльность «Батькивщины» при голосовании в Раде.