Тимошенко вновь заплела «революционную» косу

На фотографии со встречи с новоизбранным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко была запечатлена со своей знаменитой косой.

Фракция Тимошенко «Батькивщина» перешла в оппозицию Подробнее

Снимок был сделан на саммите ЕНП, на котором Тимошенко представляла Украину. Она напомнила собравшимся, что европейское сообщество не имеет права закрывать глаза на проблемы Киева с Донбассом и Крымом. Тимошенко также вновь призвала не прекращать санкции в отношении России до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена полностью.

Как подметило издание «Страна.ua», косу Тимошенко называют революционной. Впервые она заплела ее в 2011 году, когда ушла в оппозицию и создала собственную партию. Последний раз с такой прической ее видели в 2014 году, после освобождения из тюрьмы по «газовому делу».

13 ноября лидер партии «Батькивщина» выступила в шоу «Свобода слова», где заявила, что вновь уходит в оппозицию после принятия закона об открытии рынка земли. В ответ президент страны Владимир Зеленский напомнил, что Тимошенко раз в пять лет вступает в противостояние с действующим президентом, каждый раз «имитируя заботу о народе».

Глава государства также признался, что Тимошенко предлагала ему «договорняк» — назначение ее кандидатов в обмен на лояльность «Батькивщины» при голосовании в Раде.