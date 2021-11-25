Тимошенко увидела Украину стоящей перед Россией и Белоруссией на коленях

Сейчас Украина очень зависима от поставок электричества из России и Белоруссии. Власти не запаслись газом и углем перед отопительным сезоном и поставили страну на колени перед двумя государствами. Такое заявление в эфире телеканала «Наш» сделала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Реальное спасение будет, если Белоруссия и Россия не выключат рубильники <…> по поставке электроэнергии на Украину. Потому что у нас не закачан газ, не положен уголь, не обеспечено все, что нужно для отопительного периода, и это значит, что нас поставили практически на колени», — поделилась своим видением ситуации Тимошенко.

Она подчеркнула, что если сейчас прекратить поставки электроэнергии на Украину из соседних государств, то собственных ресурсов стране не хватит. По словам Тимошенко, аварийные перетоки означают то, что на Украине сейчас чрезвычайное положение.

Ранее глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус предупредил, что массовые веерные отключения электричества на Украине могут спровоцировать народные бунты.