Украина всегда пользовалась только российским газом. Заявления властей о топливе из Европы были «большим обманом» населения. Не было никакого европейского посредника — только фиктивная труба, через которую якобы гнали голубое топливо.

Глава украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила с таким заявлением в эфире телеканала «Наш». Она уточнила, что украинцам рассказали о приобретении европейского газа после информации о прекращении страной закупок газа у России в 2014 году.

«Пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну: это был большой обман», — сказала Тимошенко.

Власти соорудили фиктивную трубу, но газ шел российский. Политик объяснила, что подобной пропаганды требовала тогдашняя политика экс-главы республики Петра Порошенко. Но и сейчас все осталось по-прежнему.

«Президент изменился, а вся политика, которая делалась извне в отношении Украины и внутри, осталась такой, как она была», — добавила Тимошенко.

Глава партии посетовала, что газа на Украине нет, и придется его покупать по высокой цене.

«Кто отвечает за то, что теперь из бюджета надо взять деньги, которые лучше было бы потратить на здравоохранение и на пенсии, и отдать НАК „Нафтогазу“ за то, что кто-то протупил летом? Это тупость», — заключила она.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил «Газпрому» дать Киеву скидку на транзит газа в ЕС сверх контракта.