Тимошенко указала на вымирание населения Украины

На Украине складывается угрожающая ситуация с депопуляцией населения. С 2014 года с карты страны ежегодно исчезают пять-шесть средних городов.

Проблему в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» озвучила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Выпуск передачи опубликован на YouTube.

«У нас каждый год, начиная с 2014-го, пошел просто такой рост демографического минуса», — заявила она.

Тимошенко добавила, что в 2021 году показатели по рождаемости и смертности прогнозируются до минус 400 тысяч населения ежегодно.

По словам политика, с карты Украины каждый год пропадают пять-шесть городов среднего размера.

В начале 90-х в стране, напомнило РИА «Новости», проживали свыше 50 миллионов человек. По данным на 1 сентября 2021-го украинцев 41,3 миллиона человек.